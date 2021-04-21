Президент клуба украинской футбольной премьер-лиги Ингулец Александр Поворознюк рассказал, как ему удалось спастись после взрыва гранаты в офисе одного из сельхозпредприятий в поселке Петрово Кировоградской обрасти.

Во время взрыва в комнате присутствовали три человека: Поворознюк не пострадал, один человек погиб, еще у одного незначительные осколочные ранения.

По словам президента Ингульца, сейчас с ним все нормально и он не находится в больнице.

Поворознюк отметил, что даже не понял, как это произошло.

— Не могу понять, как это произошло. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь, разговариваешь просто ни о чем, улыбаемся все — и здесь чудак достет гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил, — рассказал он.

Он отметил, что во перед взрывом его накрыло столом, что позволило ему выжить.

Полиция открыла дело по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следствие продолжается.

Угрожал взорвать гранату

В феврале в Виннице неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что находится в квартире и собирается взорвать две гранаты.

В квартире, где находился злоумышленник, была его жена и 6-летний ребенок.

Источник: Футбол News, Нацполиция

Фото: Динамо Киев