Создание Европейской футбольной Суперлиги является шантажом со стороны топ-клубов, а футбольные гранды таким образом выступили против утверждения нового формата самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Об этом заявил почетный член УЕФА и экс-глава украинского футбола Григорий Суркис.

— Я скажу откровенно, я рассматриваю это как очередной шантаж дюжины клубов. Я это рассматриваю как проект, который вдруг накануне заседания исполкома и конгресса УЕФА должен был поставить, если не забор, то, по меньшей мере, препятствие для того, чтобы члены исполкома УЕФА не вынесли на конгресс утверждения нового формата Лиги чемпионов, который будет действовать с 2024 года.

Суркис отметил, что этот проект не поддерживают национальные ассоциации, УЕФА, а также Франция, которой оставили два места. Также резкой была реакция болельщиков.

— В Ливерпуля 3 млн болельщиков отказались от общения в Twitter. Фанаты Челси выступили с заявлением. Реакция таких клубов, как Боруссия Дортмунд и Бавария, которые решили не поддерживать этот проект. Порту отказался присоединиться. Надо просто ориентироваться на отзывы в сети футбольного сообщества. На мой взгляд, совершенно очевидно, что этот проект ставит под сомнение восприятие системы построения мирового и европейского футбола.

Футбольный клуб Реал, функционеры которого стоят у истоков проекта, заявил, что это коммерческий и стратегический проект, который в условиях пандемии должен дать 4 млрд болельщиков нечто особенное. Однако Суркис не верит в эту идею. По его словам, такого количества болельщиков не найдется для поддержки Суперлиги.

— Я не верю, что 4 млрд болельщиков поддержат эту идею, я не верю, что эту идею поддержат и сами игроки, которые являются заложниками бездумной политики людей, которые объединились в Суперлигу. Другими словами — это вызов и желание монополизировать футбольный пространство. Это абсолютная фантазия, которая не будет иметь успеха, потому что игроки не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

Суркис добавил, что у Суперлиги нет никаких перспектив, а в эпоху пандемии такие организации, как УЕФА и ФИФА показали, что в состоянии преодолевать все трудности.

— Я убежден, что практика последних двух лет, сезонов-2019/20, 2020/21, когда наш мир постигла катастрофа с Covid, УЕФА продемонстрировал, что имеет возможности и делает все, чтобы преодолевать препятствия и проводить прекрасные по своему статусу соревнования. Мы стоим на пороге финальной части Евро-2020. Я бы сосредоточился на этом. Создание Суперлиги разрушает европейский и мировой футбольный правопорядок. Я не зря вспомнил о реакции болельщиков Ливерпуля и Челси. Премьер-лига Англии фактически держит болельщиков в напряжении на протяжении всего футбольного сезона, создавая картинку, независимо от того, может болельщик прийти на стадион или нет. Суперлига ничего подобного дать не сможет. Это будет картофель, как сказал Чеферин.

Основателей Суперлиги он назвал убийцами футбола, однако отметил, что если бы не коммерция, то за последние 15-20 лет футбол не достиг бы таких высот.

— Если бы футбол не давал качественный продукт, который покупали бы телевизионные компании, он бы не собирал такие огромные деньги, позволяющие клубам-участникам соревнований реинвестировать их снова в футбол. Но Суперлига — это нечто другое, это полное разрушение трансферной политики, это отлучение от принципов справедливости и солидарности этих процессов. Всегда должно быть разумное решение. А это группка богатых клубов, которые хотят увеличить свои прибыли за счет клубов, которые не имеют пока таких возможностей. Они сейчас эти возможности даже не перечеркивают, а убивают. Они киллеры футбола, в полном смысле этого слова.

Создание Суперлиги

12 футбольных топ-клубов Европы 19 апреля официально объявили о создании европейской Суперлиги.

Это были Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Барселона, Интер, Милан и Ювентус. В первом сезоне к ним должны были присоединиться еще три клуба.

Президентом Суперлиги стал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

Спустя два дня после создания о выходе из проекта заявили шесть английских клубов. Впоследствии к ним присоединились мадридский Атлетико, итальянские Интер и Милан.

Источник: Football Hub