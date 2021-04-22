Александрия и луганская Заря встречались в 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Матч состоялся в Александрии, на стадионе КСК Ника, и завершился минимальной победой подопечных Виктора Скрипника после серии пенальти 1:1 (4:3).

Единственный гол в первом тайме забил хавбек луганской команды Владислав Кочергин на 20-й минуте.

Через несколько минут Александрия могла сравнять счет, но прострел Третьякова деклассировал защитник Зари.

Во втором тайме Александрии таки удалось сравнять счет, Валерий Бондаренко с пенальти прицельно пробил по воротам противника.

В конце игры Заря выиграла в серии пенальти 4:3.

Встреча вывела луганскую Зарю в финал Кубка Украины, который состоится 12 мая в Киеве на стадионе имени Романа Шухевича.

В финале Заря сыграет с киевским Динамо, которое в полуфинале разгромило Агробизнес из Первой лиги.

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Составы команд

Александрия: Панькив, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк, Лучкевич, Ситало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Циганикс — Назарин — Юрченко, Кабаев, Кочергин — Сайядманеш, Гладкий.

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Встреча команд Динамо и Агробизнес

21 апреля Агробизнес встречался с киевским Динамо.

Матч завершился разгромной победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.

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Фото: ФК Заря