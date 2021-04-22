Александрия и луганская Заря встречались в 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Матч состоялся в Александрии, на стадионе КСК Ника, и завершился минимальной победой подопечных Виктора Скрипника после серии пенальти 1:1 (4:3).
Единственный гол в первом тайме забил хавбек луганской команды Владислав Кочергин на 20-й минуте.
Через несколько минут Александрия могла сравнять счет, но прострел Третьякова деклассировал защитник Зари.
Во втором тайме Александрии таки удалось сравнять счет, Валерий Бондаренко с пенальти прицельно пробил по воротам противника.
В конце игры Заря выиграла в серии пенальти 4:3.
Встреча вывела луганскую Зарю в финал Кубка Украины, который состоится 12 мая в Киеве на стадионе имени Романа Шухевича.
В финале Заря сыграет с киевским Динамо, которое в полуфинале разгромило Агробизнес из Первой лиги.
Составы команд
Александрия: Панькив, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк, Лучкевич, Ситало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Циганикс — Назарин — Юрченко, Кабаев, Кочергин — Сайядманеш, Гладкий.
Встреча команд Динамо и Агробизнес
21 апреля Агробизнес встречался с киевским Динамо.
Матч завершился разгромной победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.
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Фото: ФК Заря