Инвестиционный банк JP Morgan заявил, что недооценил реакцию фанатов футбола на европейскую Суперлигу, куда должны были войти лучшие команды Европы. Банк должен был обеспечить финансирование этого турнира.

— Мы точно недооценили, как это соглашение будет рассматриваться более широким футбольным сообществом и как это может повлиять на него в будущем. Мы извлечем из этого урок, — заявили в JP Morgan.

В спорную новую лигу планировали войти Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал и Тоттенхэм, испанские Атлетико, Реал и Барселона, а также итальянские клубы Милан, Ювентус и Интер. Также планировалось привлечение топ-клубов Франции и Германии, но они отказались от участия в Суперлиге.

Читайте Шесть клубов Суперлиги объявили о выходе и снялись с соревнований

Отметим, JP Morgan выделил чуть более €3,2 млрд стартового финансирования на функционирование лиги. Однако эти деньги не были распределены, так как большинство вышеуказанных клубов объявили о выходе из проекта.

Деятельность Суперлиги прекратили

Накануне Суперлига официально приостановила свою деятельность после выхода всех английских команд. Теперь организаторы хотят реформировать проект и изменить его форму.

В то же время руководство Суперлиги уверено в том, что европейский футбол нуждается в изменениях и развитии.