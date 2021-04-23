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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Инвестор Суперлиги признал, что недооценил реакцию фанатов на турнир

Футбол

Инвестиционный банк JP Morgan заявил, что недооценил реакцию фанатов футбола на европейскую Суперлигу, куда должны были войти лучшие команды Европы. Банк должен был обеспечить финансирование этого турнира.

— Мы точно недооценили, как это соглашение будет рассматриваться более широким футбольным сообществом и как это может повлиять на него в будущем. Мы извлечем из этого урок, — заявили в JP Morgan.

В спорную новую лигу планировали войти Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал и Тоттенхэм, испанские Атлетико, Реал и Барселона, а также итальянские клубы Милан, Ювентус и Интер. Также планировалось привлечение топ-клубов Франции и Германии, но они отказались от участия в Суперлиге.

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Отметим, JP Morgan выделил чуть более €3,2 млрд стартового финансирования на функционирование лиги. Однако эти деньги не были распределены, так как большинство вышеуказанных клубов объявили о выходе из проекта.

Деятельность Суперлиги прекратили

Накануне Суперлига официально приостановила свою деятельность после выхода всех английских команд. Теперь организаторы хотят реформировать проект и изменить его форму.

В то же время руководство Суперлиги уверено в том, что европейский футбол нуждается в изменениях и развитии.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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