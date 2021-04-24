В контракте, которые подписали топ-12 европейских футбольных клубов говорится, что команды, которые откажутся от участия в проекте Суперлиги, должны оплатить штраф в размере €150 млн.

Всего в контракте 167 страниц. В соглашении есть пункт, когда клуб может покинуть проект, но не ранее чем через три года. Также все 12 клубов, подписавшие документ, обязались участвовать в турнире течение 23 лет.

За выход из Суперлиги, в период ее существования, прописан штраф в размере не менее €150 млн или 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен заплатить ту сумму, которая выше.

Детали контракта распространились в СМИ как только клубы Суперлиги получили поддержку в УЕФА.

Организация решила не наказывать клубы, то есть не исключать их из соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне и не запрещать участвовать в турнирах в следующем сезоне.

Сначала в Суперлиге должны были принять участие 12 клубов Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм Хотспур, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Атлетико Мадрид, Ювентус, Милан и Интер.

После широкого резонанса почти все клубы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, объявили о запуске процедуры выхода из проекта.