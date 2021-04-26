В газетах писали, что Динамо выиграло Кубок благодаря Чернобылю — Олег Блохин

35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа, которая считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и потерпевших от ее последствий, так и по экономическим убыткам.

Большинство советских граждан узнали о ней не сразу.

На следующий день в Киеве на переполненном 100-тысячном Республиканском стадионе прошел матче 7-го тура чемпионата СССР, в котором Динамо обыграло принципиального соперника — московский Спартак 2:1.

Погрузиться в атмосферу, которая царила в Киеве 35 лет назад, нам помогли игроки киевского Динамо-1986.

Вадим Евтушенко: Киев опустел

— Меня немного удивило, что накануне игры со Спартаком делегация из руководства республики и “отцов города”, которая традиционно накачивала нас перед матчами, явилась к нам на базу не в полном составе, — вспоминал в разговоре с автором этих строк Вадим Евтушенко.

Это была последняя игра перед финалом Кубка кубков. После поединка нас должны были распустить по домам. Но планы скорректировали — после матча всю команду повезли снова на базу в Конче-Заспу.

В автобусе Валерий Лобановский необычно громко сказал, дескать, что-то случилось в Чернобыле.

Домой нас так и не отпустили. Ассистент Лобановского Владимир Веремеев быстро договорился с московским Динамо, и мы до перелета во Францию тренировались на базе этой команды в Новогорске.

После победы в Кубке кубков вернулись в Москву, где остались все сборники — больше 10 человек. Остальные, и я в том числе, на поезде отправились в Киев.

На железнодорожном вокзале столицы Украины было очень много народа. Но они приехали не только для того, чтобы встретить киевское Динамо.

Народ активно разъезжался. Я из окна автобуса заметил, что Киев какой-то пустынный. Женщин и детей в городе почти не было видно.

У меня к тому времени уже было двое детей. Жена с ними уехала в Кировоград к своим родственникам. Вернулась после моего возвращения с чемпионата мира

Олег Блохин: После прогулки проверяли одежду на дозиметре

— Я в матче со Спартаком участие не принимал — получил небольшую травму, не успел восстановиться к игре, — вспоминал Олег Блохин, — зато уже в финале Кубка кубков вышел на поле, забил гол.

Помню, в одной из французских газет написали, что Динамо выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю. Дескать, мы наглотались радиации и стали бегать как заводные. Вся футбольная Европа гудела по этому поводу.

В Киеве слухи о трагедии в Чернобыли поползли уже на следующий день после аварии.

Но я сначала им не поверил — думал, утка. Семью из Киева никуда не отправил. После возвращения из Франции поговорил с генералом КГБ, который жил в моем доме. Он сказал, что случившееся в Чернобыле — дело серьезное.

Сразу отвез семью в Миргород к родственникам жены.

Помню, как активно заливали водой газоны. И не только на базе в Конче-Заспе. Выводили радиацию таким образом. В Киеве вовсю заливали водой Крещатик и Печерск.

Народ пил красное вино. Мы, правда, сидели на сборах и такой возможности не имели.

Я где-то достал дозиметр. Дочке было три года. После прогулки подносил дозиметр к одежде Иры, он трещал. Какое-то время вообще дочку на улицу не выводили.

Олег Кузнецов: С прилавков исчезло красное вино

— Когда выходил на поле в игре со Спартаком, вообще не владел никакой информацией по Чернобылю, — подтверждает слова одноклубников Олег Кузнецов.

О трагедии узнали уже после возвращения с финала Кубка кубков.

Нам предоставили несколько выходных. Всех жен ребят, которые не разъехались к нашему возвращению из Франции, тоже привезли в Москву.

Я с супругой отправился в Одессу — поехали в гости к Игорю Беланову.

Затем уже пошли слухи что Чернобыль – это очень серьезно. Дескать, период распада радиоактивных элементов может составить тридцать лет.

Вроде, у Блохина были свои источники, он ведь поддерживал отношения с сильными мира того. А на базе в Конче-Заспе появились допотопные военные дозиметры. Люди ходили с ними, выясняли, есть ли на базе радиация.

Скорректировали и тренировочный процесс.

Предыгровую зарядку мы обычно проводили в лесу. После аварии в Чернобыле стали проводить на поле. Специалисты сказали, что хвойные деревья возле нашей базы могут впитывать в себя радиацию.

Также помню, что в Киеве после трагедии с прилавков моментально исчезло красное вино, которое врачи рекомендовали пить для вывода радиации.

Василий Рац: Ходили по квартирам, меряли радиацию

— До матча со Спартаком про Чернобыль никто ничего не говорил — не скрывает Василий Рац.

Уже в аэропорту в Париже мы увидели на многочисленных табло надпись на французском и английском Chernobyl. Поняли, что случилось что-то нехорошее.

Лобановский нам порекомендовал ограничить свое общение с зарубежными журналистами, которых трагедия интересовала гораздо больше, чем предстоящий финал Кубка кубков. Да и что мы могли им ответить — сами ничего не знали.

Приехали в гостиницу, включили телевизоры. На всех телеканалах идут сюжеты о взрыве на Чернобыльской АЭС.

Информация в стране об аварии распространялась дозировано — толком никто ничего не знал.

Первомайскую демонстрацию и Велогонку мира никто не отменял.

Помню только, что у всех динамовцев был обход квартир — приезжали люди с дозиметрами, ходили по квартирам, замеряли радиацию. Ко мне на балкон даже заходили.

Иван Яремчук: Чернобыль прошел мимо меня

— До игры со Спартаком вообще ничего не знал, — чистосердечно признается Иван Яремчук, — затем нам сказали, что бахнул Чернобыль.

Особого значения этому не придал — ну бахнул, так бахнул. Только через пару недель выяснил, что, оказывается, взорвалась атомная электростанция.

Семьи у меня не было. Правда, маму к тому времени забрал из Закарпатья в Киев. Но когда по радио многократно прокрутили сообщение, что радиоактивное облако на Киев не пошло, смысла отправлять маму в родное село Великий Бычков не увидел.

Помню, что в газетах народ успокаивали. Дескать, Киеву никакая опасность не грозит.

Мы же сразу уехали на сборы, готовились к чемпионату мира. Поэтому Чернобыль прошел мимо меня.

Широкий грузинский жест

— Ночью грохнул Чернобыль, а на следующий день мы встречались со Спартаком, — вспоминал в разговоре с автором этих строк в 2011 году Андрей Баль, который ушел от нас в 2014 году.

Впрочем, до игры с нашим самым принципиальным соперником по чемпионату СССР о трагедии мы практически ничего не знали.

Не ведали об этом и простые люди. На матче был аншлаг, а тогда ведь Республиканский стадион вмещал 100 тысяч зрителей.

О том, что в Чернобыле произошла катастрофа, мы начали понимать уже по прилету в Париж. Оттуда должны были ехать в Лион на финал Кубка обладателей кубков с мадридским Атлетико.

В аэропорту Шарль де Голль нас окружили журналисты. Начали расспрашивать не о том, как мы собираемся играть с Атлетико, а о взрыве на атомной электростанции.

А кто из нас имел представление, что такое атом? Мы вообще почти ничего о случившемся не знали.

У меня супруга ждала ребенка. Решил, что лучше жену отправить подальше от столицы Украины.

Когда вернулись после игры с Атлетико, договорился со своим кумом, нападающим тбилисского Динамо Ревазом Челебадзе. Жену отправил к нему на дачу в Кобулети. Также Реваз гостеприимно принял семьи Бессонова, Журавлева и Каплуна.

В Киеве никакой паники не было — народ еще долгое время толком ничего не знал об аварии. Даже не отменили Велогонку мира, которая прошла на майские праздники.

Правду о Чернобыле мы узнали намного позже.