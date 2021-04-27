В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 французский ПСЖ примет дома английский Манчестер Сити. Встреча состоится 28 апреля в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российские Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

В повторе встречу можно будет посмотреть 29 апреля в 9.15 и 23.55 на канале Футбол 2, а также в 17.15 на Футбол 1.

Это будет третья встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2015/16. Тогда игра завершилась минимальной победой горожан со счетом 1:0, которые и пробились в следующую стадию турнира, ведь в первом матче команды расписали ничью 2:2.

В 1/4 финала текущего сезона ПСЖ прошел Баварию по итогам двух матчей, взяв таким образом реванш за проигранный финал Лиги чемпионов в 2020 году. А вот подопечные Хосепа Гвардиолы одолели дортмундскую Боруссию в двух матчах.