Французский ПСЖ в среду, 28 апреля, проведет первый матч на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Маурисио Почеттино на стадионе Парк де Пренс в Париже сыграют против английского Манчестер Сити. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2.10. Успех парижан оценивают в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.80.

На то, что горожане первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.75, а на подопечных Почеттино — 2.26. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 14.5.

Матч доверили судить немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Феликсом Брыхом. Ему будут ассистировать соотечественники: Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт. Арбитры VAR: Марко Фриц и Бастиан Данкерт.

Это будет третья встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2015/16. Тогда игра завершилась минимальной победой горожан со счетом 1:0.

В 1/4 финала текущего сезона ПСЖ прошел Баварию по итогам двух матчей, взяв таким образом реванш за проигранный финал Лиги чемпионов в 2020 году. А вот подопечные Хосепа Гвардиолы одолели дортмундскую Боруссию в двух матчах.