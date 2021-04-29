PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов

Александр Зинченко

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в команду недели турнира по итогам первых полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

В матче против французского ПСЖ на Парк де Пренс Зинченко вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда уступала в счете прошлогоднему финалисту турнира 1:0.

Уже через три минуты после появления на поле после розыгрыша углового украинец получил мяч и отдал голевой пас на капитана горожан Кевина Де Брюйне.

А менее чем за десять минут алжирский игрок Сити Рияд Марез забил победный гол.

Кроме Зинченко к команде недели Лиги чемпионов попали еще четыре игрока клуба из Манчестера: голкипер Эдерсон, хавбеки Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

Интересно, что Зинченко стал первым после Андрея Шевченко украинцем, который отметился результативными действиями в полуфинале Лиги чемпионов.

Читайте
Манчестер Сити одержал волевую победу над ПСЖ в Париже

Андрею Шевченко в последний раз такое удалось 16 лет назад, когда он в 2005 году в футболке Милана забил нидерландскому ПСВ на этой же стадии.

В другом матче 1/2 финала в Мадриде Реал принимал английский Челси. Встреча состоялась на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась ничейным счетом 1:1. За синих отметился Кристиан Пулишич, а за галактикос — Карим Бензема.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка