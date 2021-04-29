Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в команду недели турнира по итогам первых полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

В матче против французского ПСЖ на Парк де Пренс Зинченко вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда уступала в счете прошлогоднему финалисту турнира 1:0.

Уже через три минуты после появления на поле после розыгрыша углового украинец получил мяч и отдал голевой пас на капитана горожан Кевина Де Брюйне.

А менее чем за десять минут алжирский игрок Сити Рияд Марез забил победный гол.

Кроме Зинченко к команде недели Лиги чемпионов попали еще четыре игрока клуба из Манчестера: голкипер Эдерсон, хавбеки Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

С Зинченко и Бензема Команда недели по итогам первых матчей 1/2 финала #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/TDmahie3R3 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 29, 2021

Интересно, что Зинченко стал первым после Андрея Шевченко украинцем, который отметился результативными действиями в полуфинале Лиги чемпионов.

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Андрею Шевченко в последний раз такое удалось 16 лет назад, когда он в 2005 году в футболке Милана забил нидерландскому ПСВ на этой же стадии.

В другом матче 1/2 финала в Мадриде Реал принимал английский Челси. Встреча состоялась на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась ничейным счетом 1:1. За синих отметился Кристиан Пулишич, а за галактикос — Карим Бензема.