Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянский Рому с начала нового сезона. Информацию об этом римский клуб подтвердил 4 мая. Соответственно, другой португальский специалист Паулу Фонсека прекратит работу с Ромой.

Новость о том, что Моуринью возглавит волков, решил обыграть ирландский лоукостер RyanAir.

Авиакомпания пошутила о переходе 58-летнего наставника в Рому в социальных сетях.

— Жозе будет счастлив узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим за €17. Из-за отсутствия трофеев с Тоттенхэмом мы ожидаем, что такого тарифа будет достаточно для поездки с ручной кладью, — пошутила в Twitter пресс-служба авиакомпании.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99. Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6 — Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021

Моуринью начнет работу с Ромой с 1 июля 2021 года. Таким образом, без работы португалец был не долго. Его уволили из лондонского Тоттенхэма только 19 апреля.

Контракт Моуринью и римлян рассчитан на три года. О деталях сделки не сообщается. По информации итальянских СМИ, годовая зарплата Жозе в Риме составит €7,5 млн после вычета налогов.

До шпор Моуринью работал в Манчестер Юнайтед, лондонском Челси, мадридском Реале, миланском Интере, Порту, Униан Лейрии и Бенфике.