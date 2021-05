Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянский Рому с начала нового сезона. Информацию об этом римский клуб подтвердил 4 мая. Соответственно, другой португальский специалист Паулу Фонсека прекратит работу с Ромой.

Новость о том, что Моуринью возглавит волков, решил обыграть ирландский лоукостер RyanAir.

Авиакомпания пошутила о переходе 58-летнего наставника в Рому в социальных сетях.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021