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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Достаточно ручной клади: авиакомпания потроллила Моуринью после перехода в Рому

Жозе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянский Рому с начала нового сезона. Информацию об этом римский клуб подтвердил 4 мая. Соответственно, другой португальский специалист Паулу Фонсека прекратит работу с Ромой.

Новость о том, что Моуринью возглавит волков, решил обыграть ирландский лоукостер RyanAir.

Авиакомпания пошутила о переходе 58-летнего наставника в Рому в социальных сетях.

— Жозе будет счастлив узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим за €17. Из-за отсутствия трофеев с Тоттенхэмом мы ожидаем, что такого тарифа будет достаточно для поездки с ручной кладью, — пошутила в Twitter пресс-служба авиакомпании.

Моуринью начнет работу с Ромой с 1 июля 2021 года. Таким образом, без работы португалец был не долго. Его уволили из лондонского Тоттенхэма только 19 апреля.

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Контракт Моуринью и римлян рассчитан на три года. О деталях сделки не сообщается. По информации итальянских СМИ, годовая зарплата Жозе в Риме составит €7,5 млн после вычета налогов.

До шпор Моуринью работал в Манчестер Юнайтед, лондонском Челси, мадридском Реале, миланском Интере, Порту, Униан Лейрии и Бенфике.

Фото: Getty Images

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