В финальном матче Кубка Украины по футболу сезона-2020/21 встретятся киевское Динамо и луганская Заря. Матч состоится 13 мая в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах UA: Перший и Футбол 1.

В повторе встречу можно будет посмотреть 14 мая в 8.55 и в 21.25 на канале Футбол 2, а также в 16.55 на Футбол 1.

На стадии полуфиналов киевляне разгромили перволиговый Агробизнес со счетом 3:0, а луганчане в серии пенальти обыграли Александрию — 1:1 (после пен. 4:3).

Для Динамо это будет уже 18-е участие в финальном противостоянии за кубок, тогда как для Зари только второе. Впервые луганчане становились участником финального матча за этот трофей в 2016 году.

Динамо — чемпион Украины

Киевское Динамо в текущем сезоне досрочно оформило чемпионство в украинской Премьер-лиге. В 23 туре подопечные Мирчи Луческу разгромили Ингулец со счетом 5:0. Также победа гарантировала бело-синим прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов следующего сезона.

Второе место после заключительного 26-го тура занял донецкий Шахтер. Горняки попытаются пробиться в ЛЧ через квалификацию. Бронзовые медали чемпионата достались луганской Зари, которая попала в квалификацию Лиги Европы.

Фото: ФК Нива Тернополь