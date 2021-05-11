Киевское Динамо и луганская Заря встретятся в финальном матче Кубка Украины по футболу сезона-2020/21. Игра состоится в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Начало матча в 19.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо Киев принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех луганчан оценивают в 4.80. Ничейный результат встречи — 3.80.

На то, что горожане первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.57, а на подопечных Виктора Скрипника — 2.75. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 12.5.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с рефери Юрием Ивановым (Донецкая область). Ему будут ассистировать: Виктор Матяш (Донецк) и Семен Шлончак (Черкассы). Обязанности четвертого рефери исполнит: Александр Шандор (Львов). Арбитры VAR: Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.

Для Динамо это будет уже 18-е участие в финальном противостоянии за кубок, тогда как для Зари только второе. Впервые луганчане становились участником финального матча за этот трофей в 2016 году.

На стадии полуфиналов киевляне разгромили перволиговый Агробизнес со счетом 3:0, а луганчане в серии пенальти обыграли Александрию — 1:1 (после пен. 4:3).

Фото: FC Zorya Luhansk, FC Dynamo Kyiv