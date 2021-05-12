УЕФА назвал арбитров на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос обслужит финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором сойдутся английские клубы Манчестер Сити и Челси. Матч состоится 29 мая.

44-летнему рефери будут помогать соотечественники: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Четвертый рефери — Карлос дель Серро.

За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес. Его ассистентами станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието, а также поляк Павел Хиль.

В текущем сезоне ЛЧ Матеу Лаос отсудил шесть матчей, в том числе первый четвертьфинал между Баварией и ПСЖ. Для него это будет первый финал Лиги чемпионов, в котором он будет главным рефери. В 2019 году в Мадриде он работал четвертым арбитром в финальном противостоянии Ливерпуля и Тоттенхэма.

Испанец также попал в список судей, которые будут работать на финальной стадии Евро-2020.

Финальную встречу в Лиге Европы, в которой сойдутся испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед, доверили судить французском арбитру Клеману Тюрпену. Матч состоится в Гданьске 26 мая.

38-летнему рефери также будут помогать соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым рефери будет словенец Славко Винчич.

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Ответственным за VAR назначили француза Франсуа Летесье. Его помощниками станут Жером Брисар, Бенжамен Пажес и голландец Пол ван Букел.

В текущем сезоне Тюрпен работал на семи матчах Лиги чемпионов и обслуживал поединок 1/16 финала Лиги Европы между ПСВ и Олимпиакосом. Француз был четвертым арбитром в 2018 году на киевском финале, в котором встречались Ливерпуль и Реал Мадрид. Он также вошел в список арбитров на Евро-2020.

Финалисты Лиги чемпионов

Второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов сойдутся английские клубы. В полуфинале Манчестер Сити одолел французский ПСЖ и впервые пробился в эту стадию турнира.

А лондонский Челси по итогам двухматчевого противостояния одолел мадридский Реал Зинедина Зидана.