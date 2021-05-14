Травма Миколенко в финале Кубка Украины не помешает ему сыграть на Евро 2020

Травма левого защитника киевского Динамо, замененного на 11 минуте финала Кубка Украины по футболу, не помешает ему сыграть на Евро 2020.

У игрока было подозрение на перелом, однако, по предварительным данным, столь сложного повреждения удалось избежать.

У игрока диагностирован сильный ушиб запястья, поэтому он сможет вместе с другими сборниками присоединиться к тренировочному сбору национальной команды перед Евро 2020.

В свою очередь главный тренер Динамо Мирча Луческу после игры не стал комментировать степень тяжести травмы защитника.

— Ему наступили на кисть, будет понятнее, после того, как сделаем снимок. Я решил его заменить, потому, что не хотел ждать его решения о возможности продолжить игру, — сказал коуч.

Победа Динамо в Кубке Украины

Ранее киевское Динамо победило в финале Кубка Украины по футболу Луганскую Зарю со счетом 1:0.

Единственный гол в овертайме забил Виктор Цыганков, который уже через несколько минут мог удвоить преимущество своей команды с пенальти, однако вингеру киевлян не удалось переиграть голкипера луганчан Николу Василя.

Киевлянам в этом сезоне во второй раз за время независимости Украины удалось одновременно выиграть чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок.

Источник: Футбол 1/2/3

Фото: Футбол 1/2/3