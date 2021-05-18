24 июля в Киеве состоится экстраординарный поединок – боец смешанных единоборств Артем Лобов и боксер Денис Беринчик сойдутся на ринге в бое без перчаток.

Об этом спортсмены заявили на совместной пресс-конференции.

Оба бойца отметили, что поединок не будет обычным боксерским состязанием. Для него от участников потребуется нечто большее, чем владение боксерской техникой.

— Ключевой будет физическая подготовка, а не боксерская техника, — отметил заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер Олимпийских игр, действующий чемпион по версии WBO International Денис Беринчик.

Таким образом именитый боксер указал, что его регалии и опыт в классическом боксе не станут ключевым преимуществом в состязании против Лобова.

Артем Лобов подтвердил мнение будущего соперника. Он рассчитывает на то, что ему должен будет сильно помочь богатый опыт кулачных боев.

— Нужно понимать, как вести именно кулачный поединок. Перед первым боем я не знал, как готовиться, и выбрал боксерский подход. У нас в Ирландии много серьезных боксеров, и олимпийских призеров в том числе. Но, проведя первый бой, я понял, что это совсем другая история и нужно выбирать специфическую подготовку именно для кулачных боев, — сказал он.

Таким образом, оба спортсмена подтвердили интригу – исход боя далеко не предрешен.

Беринчик рассказал, что бой пройдет в рамках спортивного ивента украинского промоушена Махач, и что организаторы очень рассчитывают, что карантинные ограничения не помешают поклонникам единоборств посмотреть на бой вживую.

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Конечно же, оба бойца обменялись колкостями, традиционными для подобных пресс-конференций. Лобову вспомнили столкновение с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году в Нью-Йорке. И Беринчик дал по этому поводу Лобову шуточного леща.

Лобов не остался в долгу и съязвил по поводу участия Бериничка в Танцах со звездами и его футболки с постером фильма Танцор диско.

Стоит отметить, что бой мог состояться раньше, но был перенесен на конец июля из-за того, что Денис Беринчик травмировал плечо и ему требуется время на восстановление.

В интервью Зе Интервьюеру оба спортсмена рассказали о нюансах будущего боя. Лобов отметил – несмотря на свой богатый опыт в кулачных боях, он не ждет легкой победы.

— Я вообще не выбираю себе простых соперников, — сказал Лобов.

А сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов в этом же интервью рассказал, что проект Махач уже сейчас готовы купить и предлагают суммы выше миллиона долларов. При том, что на старте в проект никто не верил.

Напомним, уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе.

В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO Int.

Артем Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру.

Лобов – боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. А также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик одержал 15-ю победу на профи-ринге. Таким образом боксер защитил свой титул WBO International в легком весе.

Соперником 32-летнего профессионального боксера в этом поединке стал чемпион WBO Latino, чилийский боксер Хосе Санчес.