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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Для чего он так тренируется? Экс-тренер Кличко не исключает его возвращения на ринг

Володимир Кличко і Алі Башир

Владимир Кличко возобновит карьеру и побьет рекорд легендарного Джорджа Формана. Такое заявление сделал бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Джеймс Али Башир.

— Последние несколько лет я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, а сейчас никто не смеется. У меня хорошие отношения с Владимиром. В течение последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир будто бы повесил перчатки на гвоздь.

Я видел как он тренируется и спрашивал себя: Если он не собирается выступать, то для чего так тренируется? Но он тренируется и тренируется. И я сказал, этот парень будет снова боксировать.

Башир уверен, что в случае возобновления карьеры Владимир Кличко станет чемпионом мира и побьет достижения Джорджа Формана.

— Я думаю, что Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе в истории. Я уверен, что он вернется. Он это сделает и побьет любого из тройки — Джошуа, Фьюри и Уайлдера, — добавил Башир.

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Джордж Форман стал чемпионом в возрасте 45 лет и 299 дней. Сейчас Владимиру Кличко 45 лет.

Это достижение Форману покорилось в 1994 году. И хотя в 2010 году Бернард Хопкинс в полутяжелом весе побил этот рекорд, он остается самым возрастным чемпионом в хэвивейте.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 год после поражения от Джошуа. Бой длился 11 раундов и завершился технической победой британца.

Источник: Чемпионат

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