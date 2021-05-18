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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Для меня честь играть за Украину, не думал, что футзал помешает — Килман

Макс Килман

Защитник английского Вулверхэмптон Макс Килман, который получил украинский паспорт, рассказал, что не думал о возможных проблемах с изменением спортивного гражданства, когда получил возможность выступать за футзальную сборную Англии.

— На самом деле, я даже не думал, что буду на каком-то уровне играть в футбол. Думал, что если есть шанс играть за сборную Англии, то я этим воспользуюсь.

Когда мне сказали, что футзал может стать проблемой, если захочешь сменить страну, я никогда не думал, что это помешает, — сказал Килман в интервью журналистке Владе Седан.

Также он рассказал, почему решил сменить гражданство и хочет играть именно за сборную Украины.

— Для меня большая честь играть за сборную Украины, потому что там родились мои родители, а также семья до сих пор проживает. Также там очень хорошие игроки играют. Когда я был маленький, возможно, думал о сборной Англии, но я думал и об Украине.

Килман признался, что следит за выступлениями сине-желтых и рассказал, что думает о команде.

— Очень хорошо играют с мячом, очень быстрые футболисты. Игроки всегда хотят играть вперед и на такой футбол хочется смотреть, добавил Килман.

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Также Макс рассказал, что его мать родилась в Киеве, а отец в Одессе, а на странице в Википедии ошибка с местом рождения его отца, где значится, что он родом из Москвы.

За сборную Англии по футзалу Макс Килман дебютировал в 18 лет. Поскольку футзал подпадает под юрисдикцию ФИФА, то по регламенту организации игрок не может изменить спортивное гражданство.

Источник: Влада Седан

Фото: Getty Images

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