Наставник киевского Динамо Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса.
75-летний румынский специалист сделал себе прививку у себя на родине. Также вакцинировалась его жена. Тренер киевлян привился вакциной Biontech-Pfizer.
Вторую дозу вакцины Луческу также должны сделать в Румынии.
— Я думаю, каждый должен понять, что пришло время, когда мы должны сделать этот шаг. Мы не можем вернуться в прошлое, потому что мы не знаем, когда появятся четвертая-пятая волны или другие формы Covid.
Необходимо иметь возможность быть друг с другом, уметь разговаривать, обниматься, быть людьми, потому что во время пандемии мы не были нормальными людьми. В конце концов, это вопрос ответственности, — сказал Луческу.
Также Луческу отметил, что не боялся возможных осложнений от вакцинации.
Динамо выиграло Кубок Украины
В сезоне 2020/21 киевское Динамо под руководством Мирчи Луческу оформило золотой дубль.
Сначала бело-синие оформили досрочно чемпионство в украинской Премьер-лиге, а затем выиграли Кубок Украины, обыграв луганскую Зарю со счетом 1:0.