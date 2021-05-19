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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Мирча Луческу привился от коронавируса

Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса.

75-летний румынский специалист сделал себе прививку у себя на родине. Также вакцинировалась его жена. Тренер киевлян привился вакциной Biontech-Pfizer.

Вторую дозу вакцины Луческу также должны сделать в Румынии.

— Я думаю, каждый должен понять, что пришло время, когда мы должны сделать этот шаг. Мы не можем вернуться в прошлое, потому что мы не знаем, когда появятся четвертая-пятая волны или другие формы Covid.

Необходимо иметь возможность быть друг с другом, уметь разговаривать, обниматься, быть людьми, потому что во время пандемии мы не были нормальными людьми. В конце концов, это вопрос ответственности, — сказал Луческу.

Также Луческу отметил, что не боялся возможных осложнений от вакцинации.

Динамо выиграло Кубок Украины

В сезоне 2020/21 киевское Динамо под руководством Мирчи Луческу оформило золотой дубль.

Сначала бело-синие оформили досрочно чемпионство в украинской Премьер-лиге, а затем выиграли Кубок Украины, обыграв луганскую Зарю со счетом 1:0.

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