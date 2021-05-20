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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Аталанта с Малиновским уступила Ювентусу в финале Кубка Италии

Аталанта - Ювентус

В рамках финала Кубка Италии Аталанта (Бергамо) встретилась с туринским Ювентусом. Матч прошел в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе Мапеи и закончился со счетом 1:2 в пользу Старой синьоры.

Открыл счет поединка на 31 минуте нападающий Ювентуса Деян Калусевски. Через 10 минут счет сравнял полузащитник Аталанты — украинец Руслан Малиновский.

Третий и последний гол на 73 минуте матча оформил хавбек туринцев Федерико Кьеза. У звездного игрока Ювентуса Криштиану Роналду было несколько моментов, однако он их не реализовал.

 

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Публикация от Juventus (@juventus)

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Финал Лиги Чемпионов 2023 проведут в другом городе

Финал Лиги Чемпионов в 2023 году перенесут из Мюнхена (Германия) в Стамбул (Турция). Такое решение приняли из-за того, что Турция не смогла провести финал в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в 2023 году Турецкой Республике исполнится 100 лет.

Фото: Getty Images

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