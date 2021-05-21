Известного украинского тренера Александра Севидова пожизненно лишили права осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Речь идет как о тренерстве, так и о административной составляющей.

Такое решение 20 апреля принял Апелляционный комитет Украинской федерации футбола из-за организации договорных матчей ФК Сумы. В марте прошлого года УАФ запретил Севидову деятельность только на пять лет.

После этого тренер ФК Сумы просил отменить это решение. Также подал апелляцию Комитет по этике и честной игры УАФ с требованием запретить деятельность пожизненно.

В результате Апелляционный комитет изменил решение на запрет деятельности до конца жизни.

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Что известно об Александре Севидове

Александр Севидов — украинский футболист и тренер. В 2015-2016 годах он возглавлял Металлист, а в 2019 году стал тренером болгарского ФК Верея.

В 2021 году он продолжил профессиональную карьеру в украинском ФК Минай из Закарпатской области. У ФК Сумы Севидов работал консультантом.