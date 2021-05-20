Олимпийский и Паралимпийский оргкомитет Токио ограничит количество зарубежных чиновников и рабочих на играх примерно до 78 тыс. из-за пандемии коронавируса.

Сперва организационный комитет ожидал около 180 тыс. чиновников и рабочих из-за границы. Однако генеральный директор организационного органа Тоширо Муто впоследствии сообщил о сокращении этого количества до 90 тыс. или меньше.

– Количество людей может быть действительно небольшим, если оставить только тех людей, без которых Олимпиада не может состояться, – заметил Тоширо Муто.

Количество олимпийских и паралимпийских спортсменов остается неизменным и составляет около 15 тыс.

Могут сократить также количество представителей спортивной федерации, сотрудников и журналистов.

Сейчас оргкомитет просит национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации уменьшить количество людей, въезжающих в Японию.

Олимпийские игры в Токио

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. На 2021 год их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соревнования состоятся без зрителей из-за рубежа.

Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров.

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Источник: Kyodo News