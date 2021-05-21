Сборная Украины в воскресенье, 23 мая, проведет товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе ОСК Металлист в Харькове сыграют против сборной Бахрейна. Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.40. Успех команды Бахрейна оценивают в 8.20. Ничейный результат встречи — 4.60.

На то, что желто-синие первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.36, а на подопечных Элиу Соузы — 3.80. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 12.0.

Матч доверили судить чешской бригаде арбитров во главе с рефери Павел Орел. Ему будут ассистировать: Петр Блазей и Камил Хайек. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

В своем последнем матче, который состоялся 30 марта, сборная Бахрейна в контрольной встрече уступила со счетом 1:2 команде Иордании. Также в конце марта бахрейнцы одержали победу над сборной Сирии (3:1) в рамках товарищеского матча.

Подопечные Андрея Шевченко свои крайние матчи провели в отборе к чемпионату мира по футболу. В марте сине-желтые расписали ничью на выезде с Францией — действующей чемпионкой мира (1:1), а затем неожиданно с таким же счетом в Киеве сыграли против команд Финляндии и Казахстана.

Расширенный список Шевченко

В расширенный список тренерского штаба Андрея Шевченко вошли 35 исполнителей. Позже наставник вызвал также вингера Шахтера Евгения Коноплянку.

15 мая сине-желтые начали тренировочный сбор в Харькове, однако пока без большинства легионеров, у которых еще не завершились чемпионаты. Позже в лагерь сборной прибудет Александр Зинченко, Манчестер Сити которого будет играть в финале Лиги чемпионов 29 мая.

До 2 мая Андрей Шевченко определиться с финальной заявкой игроков, которые поедут покорять Европу.

Фото: УАФ