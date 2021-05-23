Украинский спортсмен завоевал золото на Чемпионате Европы

Украинец Михаил Романчук завоевал золото на Чемпионате Европы в Будапеште.

Спортсмен стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Романчук проплыл дистанцию за 7.42,61, таким образом завоевав четвертую золотую медаль в карьере.

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На турнире в Будапеште украинский спортсмен также победил на дистанции 1500 метров.

Еще один пловец из Украины – Сергей Фролов – финишировал на восьмом месте.

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