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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Украинский спортсмен завоевал золото на Чемпионате Европы

Михаил Романчук

Украинец Михаил Романчук завоевал золото на Чемпионате Европы в Будапеште.

Спортсмен стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Романчук проплыл дистанцию за 7.42,61, таким образом завоевав четвертую золотую медаль в карьере.

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На турнире в Будапеште украинский спортсмен также победил на дистанции 1500 метров.

Еще один пловец из Украины – Сергей Фролов – финишировал на восьмом месте.

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