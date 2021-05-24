Олимпийские игры в Токио состоятся 23 июля – 8 августа несмотря на сопротивление общественности Японии, где на большей части страны введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

– Мы должны пойти на определенные жертвы, чтобы сделать проведение возможным. Спортсмены безусловно могут осуществить свои олимпийские мечты, – отметил он.

Глава МОК отмечает, что вакцинация спортсменов является одной из мер создания безопасной среды на соревнованиях.

Сейчас в стране преобладают антиолимпийские настроения – общественность все больше склоняется к тому, чтобы отменить и снова перенести дату проведения игр.

Олимпийские игры в Токио

23 июля – 8 августа должны состояться Олимпийские игры в Токио. На 2021 год их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соревнования собираются провести без зрителей из-за рубежа и иностранных волонтеров.

Также из-за Covid-19 олимпийский и паралимпийский оргкомитет Токио ограничит количество зарубежных чиновников и рабочих на играх примерно до 78 тыс.

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Источник: Kyodo News