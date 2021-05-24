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Факты / Спорт
Владислава Ткаченко |

В Украинской ассоциации футбола появился вице-президент по Большой стройке

Велике будівництво

Одним из трех новых вице-президентов Украинской ассоциации футбола назначен Юрий Голик.

На этой должности он, в частности, будет отвечать за развитие инфраструктуры, которое проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает Terrikon, ссылаясь на пост журналиста телеканалов Футбол 1/2/3 Игоря Бурбаса.

По словам журналиста, новыми вице-президентами УАФ также назначены Алексей Михайличенко и Василий Орлецкий.

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Михайличенко будет заниматься олимпийским направлением, а Василий Орлецкий — реструктуризацией массового футбола.

Алексей Михайличенко в прошлом сезоне был главным тренером Динамо, а затем работал спортивным директором клуба и покинул свой пост 12 мая.

Преемником Михайличенко на этой должности может стать экс-игрок Динамо Владимир Бессонов, который с 2015 года работает тренером-селекционером в киевском клубе.

Особенность текущих ремонтов дорог Большой стройки

Во время реализации программы президента Владимира Зеленского Большая стройка подход к проведению текущего среднего ремонта дорог был изменен радикально.

Сегодня он уже мало чем напоминает ремонты прошлых лет. Об особенностях проведения современного дорожного ремонта в интервью журналу MINTRANS рассказал Юрий Голик.

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