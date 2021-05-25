Победу Франции в Евро-2020 “вангуют” игроки Favbet

Favbet вдохновился старым добрым ритуалом, в прошлом сопровождавшим каждый международный футбольный турнир — заполнение сетки до финала. Эта техника стала основой новой акции Навангуй результаты Евро.

Каждый участник может заполнить на сайте турнирную сетку Евро-2020 и спрогнозировать, кто из команд выйдет, кто победит в раундах плей-офф и выиграет турнир.

Сейчас болельщики больше всего верят в победу Франции. Такой прогноз сделали 34,6% участников. 16,5% предпочитают Германию, 15,6% — Бельгию, а 14,1% — Англию. Победу Украине прогнозируют 2,5% фанов.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте Favbet может каждый желающий. Компания, стимулируя интерес болельщиков к чемпионату, предоставляет шанс выиграть до 25 тыс. гривен. Но сумма выигрыша зависит от количества правильно угаданных результатов.

За правильно угаданные места команд в группах и проход 1/8 финала участники получат по 500 гривен. За правильно угаданных победителей четвертьфиналов и полуфиналов — по 1 000 гривен, а за угаданного победителя финала — 1 500 гривен. Каждый неправильный результат уменьшит сумму выигрыша на 1 500 гривен.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет менять название чемпионата Европы-2020, несмотря на его перенос на 2021 год из-за пандемии Covid-19.

Финальный турнир, который должен был состояться в год 60-летия чемпионата Европы в 12 странах, по-прежнему будет называться УЕФА Евро-2020, хотя и пройдет в июне-июле 2021 года.

Анонсировалось, что футбольные матчи чемпионата Европы 2020 покажут несколько телеканалов. А финал Евро-2020 впервые в Украине планировали показать в 4К-качестве.