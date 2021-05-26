В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы 2021, в котором сойдутся испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток на польский арене Энерга в Гданьске прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

После вылета из Лиги чемпионов манкунианцев сразу записали в фавориты турнира, а вот попадание в финал испанской желтой субмарины стало откровенной неожиданностью. Для Вильярреала это будет первый в истории финал Лиги Европы. МЮ сыграет на этой стадии турнира уже во второй раз. Предыдущий выход в финал ЛЕ завершился для клуба из Манчестера победой. Тогда команду возглавлял португалец Жозе Моуринью.

Эмери против Фергюсона?

На финал Лиги Европы в Гданьск МЮ полетел вместе со своим 79-летним экс-наставником Алексом Фергюсоном.

Таким образом главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер попытается воспроизвести командный дух подобный тому, который был в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда МЮ чудом вырвал победу в Баварии в добавленное время (2:1).

На фоне английского гранда Вильярреал выглядит как Давид против Голиафа. Впрочем недооценивать испанцев не стоит, ведь у руля команды стоит Унаи Эмери. Именно этого специалиста называют “магистром Лиги Европы”. Для Эмери это будет уже пятый финал в этом турнире, три из которых завершались победой — в 2014-2016 годах с Севильей.

Также Эмери как тренер в этом турнире провел 92 матча, что на 32 игры меньше, чем у ближайшего преследователя.

История встреч

Команды давно не пересекались друг с другом в еврокубках. Последние очные дуэли испанского и английского клубов состоялись еще в 2000-х.

В сезонах 2005/06 и 2008/09 команды встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов, но за четыре встречи так и не отличились в воротах друг друга.

Путь к финалу

Вильярреал выиграл свою группу, где также были азербайджанский Карабах, турецкий Сивасспор и израильский Маккаби Тель-Авив.

В плей-офф подопечные Эмери прошли австрийский Зальцбург, киевское Динамо, загребское Динамо и лондонский Арсенал.

Манчестер Юнайтед в текущий розыгрыш турнира попал после того, как занял третье место в своем квартете в Лиге чемпионов.

В плей-офф манкунианцы одолели испанский Реал Сосьедад, итальянский Милан, испанский Гранаду и итальянский Рому.

Кто будет обслуживать финал?

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с французским рефери Клеманом Тюрпеном. Ему будут ассистировать соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым рефери будет словенец Славко Винчич.

Читайте Вильярреал выстоял в Лондоне и вместе с МЮ сыграет в финале Лиги Европы

Ответственным за VAR назначили француза Франсуа Летесье. Его помощниками станут Жером Брисар, Бенжамен Пажес и нидерландец Пол ван Букел.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оле-Гуннара Сульшера. На победу манкунианцев принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех Вильярреала оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.55.

Где смотреть матч?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1, а также на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Ориентировочные составы

Вильярреал: Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Тригерос, Морено, Бакка, Чуквуэзе.

Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Тригерос, Морено, Бакка, Чуквуэзе. Манчестер Юнайтед: где Геа; Ван Биссака, Бейи, Магуайр, Шоу, ван де Беек, Фред, Рэшфорд, Фернандес, Погба, Кавани.

29 мая в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов. Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть матч Манчестер Сити — Челси в решающей битве за главный еврокубковый трофей Европы.