Вильярреал стал победителем Лиги Европы 2021. В финале испанская команда обыграла английский гранд футбола Манчестер Юнайтед в серии пенальти 1:1 (пен. 11:10).

После поднятия трофея, совместных фото и празднований на поле игроки желтой субмарины плавно передрейфовали отмечать свою победу в раздевалку.

И хотя официальный Twitter триумфаторов пока не поделился никакими видео оттуда, щедрым к болельщикам был защитник испанского клуба Альберто Морено, который не так давно выигрывал трофей Лиги чемпионов с Ливерпулем. Для испанца победа над Юнайтед была особенно принципиальной.

В Instagram Морено выложил почти 20-минутное видео, на котором футболисты Вильярреала поют песни и танцуют.

В объектив игрока попали и сольные зажигательные танцы главного героя серии пенальти Херонимо Рульи, который парировал одиннадцатый удар от своего визави Давида де Хеа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@18albertomp)

После продуктивного сезона игроки испанского клуба позволили себе славу попраздновать с пивом.

В конце видео Морено сказал: Ливерпуль, ты YNWA (Никогда не будешь один) всегда. Таким образом Морено отметил принципиальную для него победу над заклятым соперником своего бывшего клуба.

Финал Лиги Европы

Вильярреал обыграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы в серии пенальти. В первые 90 минут команды обменялись голами, а в овертайме не смогли забить, поэтому дело перешло к пробиванию одиннадцатиметровых.

Вильярреал без промахов реализовал 11 ударов, а вот в МЮ одиннадцатым пошел бить голкипер Давид де Хеа, но с его ударом справился его визави Херонимо Рульи.