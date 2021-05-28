Украинский тренер Сергей Ребров может продолжить карьеру в английском Тоттенхэме Готспур. Сейчас клуб в поисках главного тренера.

Как сообщают СМИ, кандидатуру украинца предложили руководству Тоттенхэма.

Ранее ходили слухи, что должность может занять аргентинец Маурисио Почеттино, который уже возглавлял тренерский штаб “шпор”. В случае отказа Почеттино Ребров может стать альтернативой для клуба, за который он играл в 2000-2004 годах.

Тем более, что Сергей Ребров как раз в поиске новой работы. Недавно стало известно, что украинец идет с венгерского ФК Ференцварош, где он работал с 2018 года. За эти годы Реброву удалось сделать будапештский клуб чемпионом Венгрии, а также вывести команду в розыгрыш Лиги Чемпионов.

Зидан покидает Реал

Зинедин Зидан уходит с поста тренера мадридского Реала. Впервые он возглавил тренерский штаб сливочных в 2016 году, а затем еще раз в 2019 году. После камбэка Зидан выиграл с Реалом Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Источник: Tuttomercato