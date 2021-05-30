Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу синих в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, в котором его подопечные обыграли другую английскую команду Манчестер Сити.

Немецкий специалист отметил, что игра выдалась тяжелой, но его игроки были настроены на победу.

— Поделиться этой победой со всеми — невероятно. Мы сделали это. Вау. Я не знаю, что чувствовать. Я невероятно благодарен, что во второй раз моя команда сыграла в финале. Сейчас я чувствовал себя иначе.

Игроки были полны решимости выиграть матч. Мы хотели стать камешками в их ботинках. Мы призвали всех сделать шаг вперед, быть смелее и выходить в опасные контратаки. Игра выдалась тяжелой. Приходилось помогать друг другу, — сказал Тухель.