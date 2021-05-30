Финал Лиги чемпионов 2021: Зинченко не сдержал слез после поражения Манчестер Сити

Лондонский Челси, несмотря на статус аутсайдера, обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Единственный гол в финальном матче на стадионе Драгау в Порту забил 21-летний немецкий полузащитник Челси Кай Хаверц в конце первой половины встречи.
После финального свистка никто из футболистов не сдерживали своих эмоции. Игроки Челси вместе с тренерским штабом отмечали победу, а подопечные Манчестер Сити, особенно Серхио Агуэро и Александр Зинченко не прятали слез.
Украинец, пожалуй, был самым эмоциональным среди горожан. После свистка Антонио Матео Лаоса он упал на поле со слезами и долго лежал. Вскоре Зинченко подошел подбодрить Маркос Алонсо.
Во время награждения за второе место слезы с глаз Зинченко так никуда не делись, а свою медаль Александр сразу снял с шеи.
Для Александра Зинченко финальный матч в Лиге чемпионов стал 100-м в футболке манчестерского клуба во всех турнирах.
Зинченко — лучший игрок матча в составе Сити
Статистический портал Whoscored назвал Александра Зинченко лучшим игроком в составе манчестерского клуба в финале Лиги чемпионов.
За свою игру украинец получил семь баллов, что является наивысшей оценкой среди всех игроков горожан, которые выходили на поле.