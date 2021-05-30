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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Зинченко не сдержал слез после поражения в финале Лиги чемпионов

Олександр Зінченко

Лондонский Челси, несмотря на статус аутсайдера, обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Единственный гол в финальном матче на стадионе Драгау в Порту забил 21-летний немецкий полузащитник Челси Кай Хаверц в конце первой половины встречи.

После финального свистка никто из футболистов не сдерживали своих эмоции. Игроки Челси вместе с тренерским штабом отмечали победу, а подопечные Манчестер Сити, особенно Серхио Агуэро и Александр Зинченко не прятали слез.

Украинец, пожалуй, был самым эмоциональным среди горожан. После свистка Антонио Матео Лаоса он упал на поле со слезами и долго лежал. Вскоре Зинченко подошел подбодрить Маркос Алонсо.

Олександр Зінченко
Финал Лиги чемпионов 2021: Зинченко не сдержал слез после поражения Манчестер Сити
Олександр Зінченко
Финал Лиги чемпионов 2021: Зинченко не сдержал слез после поражения Манчестер Сити
Зинченко не сдержал слез после поражения в финале Лиги чемпионов / 2 фотографии

Во время награждения за второе место слезы с глаз Зинченко так никуда не делись, а свою медаль Александр сразу снял с шеи.

Для Александра Зинченко финальный матч в Лиге чемпионов стал 100-м в футболке манчестерского клуба во всех турнирах.

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Зинченко — лучший игрок матча в составе Сити

Статистический портал Whoscored назвал Александра Зинченко лучшим игроком в составе манчестерского клуба в финале Лиги чемпионов.

За свою игру украинец получил семь баллов, что является наивысшей оценкой среди всех игроков горожан, которые выходили на поле.

Фото: Getty Images

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