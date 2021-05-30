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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Зинченко стал лучшим игроком матча в составе Манчестер Сити в финале ЛЧ

Саша Зинченко и Кай Хаверц

Украинский футболист Александр Зинченко получил наивысшую оценку за финал Лиги чемпионов против Челси, в котором его Манчестер Сити минимально уступил лондонскому Челси.

По версии статистического портала Whoscored Зинченко получил семь баллов, что является наивысшей оценкой среди всех игроков горожан, которые выходили на поле.

Вслед за украинцем оценку 6,9 получил еще один защитник Сити Рубен Диаш, а у другого защитника Кайла Уокера — 6,7.

Финал Лиги чемпионов 2021: Зинченко лучший игрок матча в составе Манчестер Сити

Лучшим игроком матча стал автор единственного мяча в финале Лиги чемпионов-2020/21 21-летний немец Кай Хаверц (8,3).

В первом тайме Зинченко запомнился эффектным выносом мяча из-под ног Хаверца в собственной штрафной еще при нулевом счете.

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Челси — победитель Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Порту на стадионе Драгау, Манчестер Сити минимально уступил Челси.

Единственный мяч в конце первого тайма в ворота Эдерсона забил Кай Хаверц.

Для аристократов это второй трофей в истории этого турнира. Впервые они поднимали кубок ЛЧ в 2012 году, а в 2008-м уступили Манчестер Юнайтед.

Фото: Getty Images

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