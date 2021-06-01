Пятов продлил контракт с Шахтером еще на два года

Многолетний вратарь футбольной сборной Украины Андрей Пятов продлил контракт с Шахтером. Он будет играть за клуб еще два года.

— Пролонгированное соглашение будет действовать еще два года — до конца сезона 2022/23, — сообщили в пресс-службе Шахтера.

Пятов защищает ворота Шахтера с лета 2007 года. Голкипер выиграл с клубом Кубок УЕФА, а также 10 раз становился чемпионом Украины, восемь раз побеждал в Кубке страны и семь раз — в Суперкубке Украины.

— Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота Шахтера сухими, — отметили в клубе.

Пятов на Евро-2020

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список исполнителей, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу, запланированного на июнь этого года.

В этот список вошел и голкипер Шахтера. Так, Пятов сыграет на Евро-2020 — он будет защищать цвета сборной Украины на турнире в третий раз.