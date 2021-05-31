Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины по футболу Георгий Цитаишвили рассказал о причинах смены гражданства.

Хавбек киевского Динамо недавно получил паспорт гражданина Грузии и сможет выступить за национальную сборную этой страны, ведь ранее не выступал за взрослую сборную Украины.

По словам Цитаишвили, он всегда хотел играть за сборную Грузии и готов плодотворно работать, чтобы получить вызов во взрослую команду.

— Всегда хотел играть за сборную Грузии. Мои родители и семья много говорили со мной об этом. Хочу играть на высоком уровне в клубе, чтобы получить вызов в национальную команду. Это моя цель. Все еще тренируюсь индивидуально, пока все отдыхают после завершения сезона. Буду полностью готов к сборам. Обещаю одно грузинским фанатам — когда выйду на поле в составе сборной Грузии, выложусь на всю ради успеха команды, — сказал он.

Федерация футбола Грузии объявила о том, что 20-летний Цитаишвили получил грузинское гражданство и вскоре дебютирует за национальную команду Грузии.

Ранее сообщалось, что решение футболиста сменить гражданство обусловлено семейными обстоятельствами. Покойный дедушка Цитаишвили, который был грузином, мечтал, чтобы игрок выступал за эту страну.

В сезоне-2020/21 Цитаишвили сыграл за бело-синих лишь восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 он стал чемпион мира по футболу. В финале подопечные Александра Петракова одолели сборную Южной Кореи.

Источник: Федерація футбола Грузии

Фото: Федерация футбола Грузии