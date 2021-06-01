Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку команды на чемпионат Европы. В список вошли 26 футболистов.

В заявку не попали пятеро футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сине-желтых. На чемпионате Европы не сыграют голкипер Реала Андрей Лунин, динамовцы Александр Сирота и Богдан Леднев, хавбек Мариуполя Артем Бондаренко и полузащитник бельгийского Андерлехта Богдан Михайличенко.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер). Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все — Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер).

Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все — Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер). Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев), Артем Довбик (Днепр-1).

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На стадии группового этапа Евро-2020 в квартете С подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Первая встреча против оранжевых состоится в Амстердаме, а два других матча — в Бухаресте.

Состав сборной Нидерландов

Первый соперник Украины на Евро-2020 Нидерланды финальный список исполнителей объявили еще 26 мая.

Наставник оранжевых Франк де Бур внес в заявку двух дебютантов — 19-летнего защитника Аякса Юрриена Тимбера и 22-летнего форварда ПСВ Коди Гакпо.

С полным составом сборной Нидерландов на Евро-2020 вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.