Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку команды на чемпионат Европы. В список вошли 26 футболистов.
В заявку не попали пятеро футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сине-желтых. На чемпионате Европы не сыграют голкипер Реала Андрей Лунин, динамовцы Александр Сирота и Богдан Леднев, хавбек Мариуполя Артем Бондаренко и полузащитник бельгийского Андерлехта Богдан Михайличенко.
Заявка сборной Украины на Евро-2020
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).
- Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все — Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер).
- Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
- Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев), Артем Довбик (Днепр-1).
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На стадии группового этапа Евро-2020 в квартете С подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Первая встреча против оранжевых состоится в Амстердаме, а два других матча — в Бухаресте.
Состав сборной Нидерландов
Первый соперник Украины на Евро-2020 Нидерланды финальный список исполнителей объявили еще 26 мая.
Наставник оранжевых Франк де Бур внес в заявку двух дебютантов — 19-летнего защитника Аякса Юрриена Тимбера и 22-летнего форварда ПСВ Коди Гакпо.
С полным составом сборной Нидерландов на Евро-2020 вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.