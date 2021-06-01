Сборная Украины в четверг, 3 июня, проведет товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе Днепр-Арена в Днепре сыграют против сборной Северной Ирландии.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех команды Северной Ирландии оценивается в 6.30. Ничейный результат встречи — 3.40.

На то, что желто-синие первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.55, а на подопечных Иана Бараклафа — 3.55. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 6.5.

В своем последнем матче, состоявшемся 30 мая, сборная Северной Ирландии в контрольной встрече одержала победу со счетом 3:0 над командой Мальты.

Подопечные Андрея Шевченко в первом матче в рамках подготовки к Евро-2020 неожиданно разошлись ничьей с командой Бахрейна. Сине-желтые сравняли счет только в добавленное время благодаря голу Виктора Цыганкова.

Фото: УАФ