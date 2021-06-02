Бущан или Трубин: как голкиперы сборной ведут борьбу за место в воротах

Сборная Украины по футболу продолжает активную подготовку к финальной части Евро-2020.

До сих пор не понятно, кто будет номером один в стойке ворот нашей команды на турнире. Главными претендентами на эту позицию являются голкипер Динамо Георгий Бущан и вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

На одной из тренировочных сессий тренер вратарей Педро Харо хорошо погонял обоих. Вратари отрабатывали реакцию на удары в ближний угол ворот с короткой дистанции.

— Работа зря не проходит, — подвел итоги занятия Бущан, который даже порвал свою тренировочную куртку.

3 июня сине-желтые проведут вторую товарищескую игру в рамках подготовки к чемпионату Европы. В Днепре подопечные Шевченко испытывают на прочность команду Северной Ирландии.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

1 июня тренерский штаб сборной Украины определился с финальной заявкой исполнителей на Евро-2020. В окончательный список вошли 26 футболистов.

Подробнее о заявке сборной Украины и Евро-2020, и кто оказался вне списка, читайте в материале Фактов ICTV.