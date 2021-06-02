Чемпионат Европы по футболу, который сместили на один год из-за пандемии Covid-19, начинается 11 июня и продлится до 11 июля 2021 года.

Соответствующие даты были выбраны еще в марте 2020 года во время экстренного заседания УЕФА с участием 55 ассоциаций. Сначала Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Матч открытия Евро-2020 состоится в Риме на Олимпийском стадионе 11 июня в 21.00 по киевскому времени. В нем встретятся команды из квартета А Турция и Италия.

Остальные матчи группового этапа будут играть с 12 июня до 23 июня.

Матчи сборной Украины:

13.06. 22:00. Амстердам. Нидерланды — Украина;

17.06. 16:00. Бухарест. Украина — Северная Македония;

21.06. 19.00. Бухарест. Украина — Австрия.

Финал турнира состоится на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Города-хозяева Евро-2020

23 апреля стало известно, что УЕФА исключил из списка городов, которые примут чемпионат Европы, Дублин и Бильбао. Взамен в список хозяев турнира добавили испанскую Севилью.

Часть матчей группового этапа в квартете Е перенесли в Санкт-Петербург.

Подробнее о переносе матчей Евро-2020 из Дублина и Бильбао читайте в нашем материале.