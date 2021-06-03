3 июня оргкомитет Олимпийских игр в Токио представил экологически чистый медальный подиум и предметы, которые будут использованы во время церемоний награждения победителей соревнований.

Подиум, костюмы волонтеров и подносы для медалей изготовили из переработанного пластика.

В наряде волонтеров объединены элементы традиционного японского кимоно, а также современной одежды, и даже есть система охлаждения для комфортной работы во время летней жары в Японии.

Кроме того, организаторы позволят церемониальным помощникам выбирать, что надеть – брюки или платья.

В целом во время Олимпийских игр-2020 состоится 339 церемоний награждения, во время Паралимпийских игр-2020 – 539.

– Осталось 50 дней. Такое чувство, будто я слышу шаги спортсменов, которые соберутся в Токио, – сообщила во время презентации президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото.

Требования к зрителям на Олимпийских играх

В конце мая стало известно, что зрителям могут запретить посещать Олимпийские игры, если они не предоставят справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Кроме того, организаторы Олимпийских игр в Токио определяются, сколько людей смогут допустить к просмотру соревнований 23 июля – 8 августа.

Подробнее о требованиях к зрителям на Олимпийских играх читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Kyodo News