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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

От Скрябина до L’One: что пели на посвящении игроки сборной Украины

Богдан Лєднєв та Денис Попов

Дебютанты сборной Украины по футболу прошли традиционное посвящение в команде, продемонстрировав свои вокальные способности.

Среди тех, кто поднялся на небольшой подиум были Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Артем Довбик, Илья Забарный, Александр Зубков, Денис Попов, Анатолий Трубин и Богдан Леднев. Несмотря на то, что некоторые из игроков, дебютировали раньше, они до сих пор не прошли такую ​​”процедуру”.

Динамовцы Богдан Леднев и Денис Попов на посвящении выбрали известную композицию Поворот группы Машина времени.

Во время их выполнения подпевали едва ли не все, в том числе и наставник сине-желтых Андрей Шевченко.

Очень душевным получилось исполнение культовой песни Кузьмы Скрябина Старі фотографії. Ее выбрал дуэт в составе голкипера Шахтера Анатолий Трубина и защитника Динамо Ильи Забарного.

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Остальные члены команды поддерживали ребят аплодисментами во время исполнения, а некоторые подпевали.

А вот исполнять песню Вечериночка Веры Брежневой и исполнителя Monatik решилось трио игроков — 18-летний хавбек горняков Георгий Судаков, форвард Днепра-1 Артем Довбик и полузащитник Мариуполя Артем Бондаренко.

Вингер венгерского Ференцвароша Александр Зубков песню исполнял один. Он остановился на композиции российского рэпера L’One Мне нужен только мяч.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

1 июня тренерский штаб сборной Украины определился с финальной заявкой исполнителей на Евро-2020. В окончательный список вошли 26 футболистов.

Подробнее о заявке сборной Украины на Евро-2020, и кто оказался вне списка, читайте в материале Фактов ICTV.

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