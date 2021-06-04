Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко вскоре впервые станет отцом. Об этом игрок сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Зинченко выложил трогательный снимок, на котором он с беременной женой журналисткой Владой Седан.
— Мой мир, — подписал фото игрок, добавив эмодзи с сердечком.
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Менее чем за час снимок собрал почти 70 тыс. лайков и еще почти 1 тыс. поздравительных комментариев.
Александр Зинченко и Влада Седан заключили брак в марте 2020 года в Великобритании, а свадьбу сыграли в августе в Киеве.
Игрок сделал предложение Седан в 2019 году на стадионе НСК Олимпийский — менее чем через полгода после того, как стало известно об их отношениях.
Финал Лиги чемпионов
Манчестер Сити, цвета которого защищает Зинченко, в первом своем финале Лиги чемпионов уступил лондонскому Челси. Единственный гол в матче забил полузащитник Челси Кай Хаверц в конце первого тайма.
Зинченко очень эмоционально воспринял поражение, упал на поле со слезами на глазах и долго лежал.
Для украинца финальный матч в Лиге чемпионов стал 100-м в футболке манчестерского клуба во всех турнирах.