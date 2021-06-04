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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Футболист Зинченко с женой ждут появления первенца

Олександ Зінченко Влада Седан

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко вскоре впервые станет отцом. Об этом игрок сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Зинченко выложил трогательный снимок, на котором он с беременной женой журналисткой Владой Седан.

— Мой мир, — подписал фото игрок, добавив эмодзи с сердечком.

 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Менее чем за час снимок собрал почти 70 тыс. лайков и еще почти 1 тыс. поздравительных комментариев.

Александр Зинченко и Влада Седан заключили брак в марте 2020 года в Великобритании, а свадьбу сыграли в августе в Киеве.

Игрок сделал предложение Седан в 2019 году на стадионе НСК Олимпийский — менее чем через полгода после того, как стало известно об их отношениях.

Финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити, цвета которого защищает Зинченко, в первом своем финале Лиги чемпионов уступил лондонскому Челси. Единственный гол в матче забил полузащитник Челси Кай Хаверц в конце первого тайма.

Зинченко очень эмоционально воспринял поражение, упал на поле со слезами на глазах и долго лежал.

Для украинца финальный матч в Лиге чемпионов стал 100-м в футболке манчестерского клуба во всех турнирах.

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