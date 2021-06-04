Французская полиция в Париже арестовала российскую теннисистку Яну Сизикову. Ей инкриминируют умышленный проигрыш на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Спортсменку поместили под стражу, а в ее гостиничном номере провели обыски.

26-летняя Сизикова была арестована в четверг вечером из-за расследования, которое началось в октябре 2020 года. Ее подозревают в спортивной коррупции и организованном мошенничестве.

3 июня Сизикова в парном разряде в первом круге вместе со своей соотечественницей Екатериной Александровой уступили австралийской паре Айла Томлянович — Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:1.

Но арест связан с Ролан Гаррос-2020, когда букмекеры предупреждали о аномальных схемах ставок во время матча парного разряда между парой Сизикова/Мэдисон Бренгл (США) и Мария Циг/Кристина-Андреа Муту. Тогда российско-американский дуэт уступил со счетом 6:7, 4:6.

Во время этой встречи сотни тысяч евро были поставлены на поражение в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и допустила две двойных ошибки. На пару с Бренгл они проиграли его всухую.

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В случае признания вины Сизиковой в спортивной коррупции теннисистке грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс.

В одиночном рейтинге WTA Сизикова занимает 101 место, в парном — она ​​на 765 месте. За свою 11-летнюю карьеру она заработала в общей сложности почти $207 тыс.

Ставки на несуществующий матч в Украине

В марте 2020 несколько крупных букмекеров мирового рынка принимали ставки на несуществующий матч в Украине, в том числе и в режиме live.

Речь идет о матче Кубка Азов в Бердянске, который якобы состоялся матч между командами Лозоватка и Мелитопольская Черешня с финальным счетом на табло 4:1.

Подробнее об инциденте со ставками на матчи читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Le Parisien

Фото: Yana Sizikova