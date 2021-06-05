В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Кипра. Встреча состоится 7 июня в Харькове на арене ОСК Металлист.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире телеканале Футбол 1. В 23.00 в повторе игру покажут телеканал ТРК Украина.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 8 июня в 8.35 на телеканале Футбол 2 и в 16.35 на Футбол 1.

Сборная Кипра занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2021 года команду возглавляет греческий специалист Никос Костеноглу.

Это будет уже четвертая товарищеская встреча команд в истории. Впервые они встретились в 2001 году и тогда же киприоты праздновали победу со счетом 4:3.

Еще одна игра завершилась ничьей, а в 2016 году сине-желтые дома праздновали минимальную победу 1:0 над соперником. Тогда единственный мяч забил Тарас Степаненко.

Украина обыграла Северную Ирландию

Во втором контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины обыграла Северную Ирландию с минимальным счетом.

Единственный гол в матче забил хавбек Александр Зубков, для которого это первый мяч в футболке национальной команды.

Посмотреть видеообзор матча Украина — Северная Ирландия можно в материале Фактов ICTV.

Фото: УАФ