Выбила россиянку: украинка Костюк совершила сенсацию

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос 2021.

В третьем круге Марта встретилась с соперницей из России Варварой Грачевой. На корте оппонентки провели один час и одну минуту.

Костюк сумела реализовать пять подач навылет и четыре брейк-пойнта. При этом украинка допустила два дабл-фолла.

К сравнению, Грачева смогла осуществить лишь две подачи навылет, допустив шесть двойных ошибок при подаче. Из трех брейк-пойнтов она не смогла реализовать ни одного.

Таким образом, 18-летняя Марта оказалась самой молодой украинской, которая добралась до 1/8 финала турнира серии Grand Slam. Теперь ей предстоит сразиться с победительницей пары Ига Швентек (Польша) – Анетт Контавейт (Эстония).

Ролан Гаррос 2021

3 июня теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина синхронно вышли в третий круг Ролан Гаррос 2021.

Во втором круге Элина встречалась с американкой Энн Ли. Первый и второй сет завершились со счетом 6-0 и 6-4 соответственно в пользу украинки.

Теперь Элине придется сразиться за выход в четвертый круг с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия).