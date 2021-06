Музыкальный плейлист сборной Украины на Евро-2020 почти полностью обновили. Из него убрали песни российских исполнителей.

В плейлист добавили 49 новых треков, а такие песни российских исполнителей, как Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса, удалили из списка.

Там осталась только официальная песня чемпионата Европы-2020 We Are The People авторства Мартина Гаррикса, Боно и Эджа.

Изначально в плейлисте было 15 треков, восемь из которых авторства российских исполнителей: кроме вышеперечисленных, это Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.

На украинском языке в плейлисте была одна песня: Тінь Сонця – Їхали козаки. Она не была активной, поэтому ее удалили.

Подобные плейлисты создавали игроки всех сборных Евро-2020. Этим занимались капитаны команд и другие игроки.

Музыку от сборных можно послушать на всех основных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.

Скандал из-за новой формы сборной Украины

Ранее новая форма сборной Украины вызвала широкий резонанс в социальных сетях и волну возмущения в России.

На новую экипировку сине-желтых нанесли карту Украины с временно оккупированным Крымом и добавили лозунг Слава Украине — Героям слава! Но международно признанные границы Украины вызвали всплеск чрезмерно эмоциональной реакции в РФ.