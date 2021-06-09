На Евро-1980 права на телетрансляцию чемпионата стоили $2,2 млн. 40 лет спустя стоимость телеправ увеличилась в сотни раз, и на Евро-2020 только призовой фонд для команд-участниц составит €371 млн.

Сборная Украины уже заработала €9,25 млн, поскольку этот бонус положен всем участникам финальной стадии турнира. За победу на групповом этапе можно будет заработать €1,5 млн, за ничью €750 тыс. За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит €2 млн, за четвертьфинал — €3,25 млн, за попадание в полуфинал по €5 млн. Победитель турнира получит дополнительный бонус в €10 млн, а финалист в виде “утешительного” приза €7 млн.

Еще 40 лет назад разговор о подобных цифрах могли счесть бредом безумца. История проведения чемпионатов Европы насчитывает более шести десятилетий, но в былые времена страны стремились провести у себя данный турнир, исходя исключительно из соображений престижа, а не коммерческой выгоды.

Затраты на организацию чемпионата, включавшие в себя строительство новых стадионов и объектов инфраструктуры, не могли окупиться за время турнира. Даже потоки туристов и инвестиций в экономику страны не позволяли рассчитывать на серьезный коммерческий успех, в отличие от мировых первенств, которые стояли по престижности на порядок выше, наглядно демонстрируя, насколько велико превосходство ФИФА над континентальным организациями.

Для сравнения можно взять ситуацию, которая сложилась в начале 1980-х. В то время как на чемпионате мира-1982 в Испании призовой фонд турнира составлял порядка $20 млн, Евро-1980 едва удалось продать телекомпаниям за $2,2 млн. О материальном поощрении участников турнира даже не заикались. Считалось, что куда интереснее было наблюдать за битвой представителей Старого и Нового света, чем за разборками внутри старушки Европы.

Более того, продать Евро-1980 удалось только потому, что был изменен формат турнира: вместо четырех сборных в финальную часть допустили восемь команд. Спустя четыре года УЕФА удалось накинуть миллиончик к полученным средствам за счет введения полуфинальных матчей, но все это не соответствовало ожиданиям, которые Европейский футбольный союз возлагал на чемпионат континента.

Лишь в конце 1980-х, когда суммы футбольных трансферов стали расти, а футбол заразился тотальной коммерциализацией, в УЕФА решились на мозговой штурм. Цель была одна – сделать из европейского футбола товар, который можно было не просто продать, а получить от этого реальные дивиденды.

Финансовый рост

Лед тронулся на чемпионате Европы-1992 в Швеции – том самом, который выиграла сборная Дании, призванная в последний момент заменить дисквалифицированную Югославию. Поскольку публика – народ, падкий на сенсации, этот факт только способствовал повышению интереса к турниру.

Именно в 1992 году впервые с момента основания континентального первенства (дебютный Кубок Европы был организован в 1960 году) проведение чемпионата принесло чистую прибыль – $3,7 млн. А телевизионщики выложили за пул $27,5 млн. Если сравнить с Евро-1980, то это просто небо и земля. Оставалось только закрепить успех.

В значительной мере этому способствовал и тот факт, что следующий турнир принимала Англия, ведь именно британские телекомпании составляли львиную часть футбольного медиарынка, с которым работала УЕФА.

Однако, чтобы подогреть интерес к турниру, нужно было придумать какую-нибудь “фишку”, дабы заинтриговать и болельщиков, и потенциальных коммерческих партнеров. Именно с этой целью в 1996 году было введено правило Золотого гола (если гол забивался в добавочное время, матч автоматически заканчивался, — Ред.), а в финальной части собрались уже не восемь, а 16 команд.

Успех превзошел ожидания. Сами англичане не слишком озолотились, ибо они вложили в реконструкцию стадионов и подготовку к турниру эквивалент $2 млрд. Но в Англии работали не столько на сиюминутных успех, сколько на перспективу. А вот УЕФА сорвала куш – $71 млн чистого дохода.

Отметим, что европейское первенство стало прибыльным продуктом с приходом на пост в 1990 году президента УЕФА шведа Леннарта Юханссона, который до этого на родине занимал должность президента скромного футбольного клуба АИК из Стокгольма. Он мастерски воспользовался экономическим ростом в Старом Свете.

Теперь функционеры европейского футбола получали не только денежную выгоду, но и определенные политические рычаги, ведь становилось ясно: при должном подходе уже не только УЕФА, но и хозяин европейского чемпионата может заработать неплохие дивиденды. А это уже повышало статус организации и позволяло ей диктовать свои условия.

Актеры — тоже люди

В УЕФА быстро поняли, что для того, чтобы продать спектакль, нужно материально заинтересовать актеров, которые играют в нем главные роли, чтобы они не просто играли, а выкладывались на все 100%. Именно в то время стали возникать очаги конфликта интересов, когда клубы стали выражать свое недовольство — дескать, отпуская футболистов в сборную, они рискуют получить их обратно травмированными. Не отпускать было нельзя, но лишние конфликты были не нужны и УЕФА.

Тут уже сами футболисты вынуждены были думать, как и престиж страны отстоять, и в клуб вернуться живыми и здоровыми. И материальное поощрение пришлось как нельзя кстати. На всех участников Евро-2000 был выделен призовой фонд в размере 120 млн швейцарских франков.

Однако Евро-2000 финансовых надежд не оправдало – прибыль УЕФА от чемпионата составила всего $54 млн, хотя телевизионщики выложили на этот раз $96,5 млн. Шаг назад? Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Впервые проведение турнира было доверено провести сразу двум странам – Бельгии и Голландии. Вот они-то и стали первыми странами, которые от организации европейского футбольного форума остались в плюсе, заработав на двоих 17 миллионов долларов.

Следует отметить, что УЕФА планировала заработать на этом чемпионате почти $300 млн но лишилась ожидаемой прибыли из-за непродуманной системы распространения билетов. Получилась так, что на этом деле больше нагрели руки спекулянты, и случившиеся заставило чиновников задуматься над модернизацией процесса проведения турнира.

Работа над ошибками была проведена. Телевизионные права на Евро-2004 в Португалии были проданы за рекордную сумму в €545 млн. Это позволило увеличить и призовой фонд – до €202 млн. Теперь уже каждая из 16-ти команд-участниц только за попадание в финальную стадию получала €7,5 млн, за каждый выигранный матч на групповой стадии по миллиону, за ничью – половину этой суммы. Далее шкала денежного вознаграждения за турнирные успехи выглядела следующим образом: участие в четвертьфинале – €3 млн франков, в полуфинале – 4 млн, за второе место – 6 млн. Победитель турнира мог рассчитывать на 10 млн швейцарских франков.

Эти цифры можно считать издевательством на фоне тех баснословных прибылей, которые получила УЕФА – €817 млн (сама Португалия заработала €400 млн). Не мудрено, что с того момента проведение чемпионата Европы становилось не просто вопросом престижа, а рассматривалось многими государствами как возможность для роста экономики.

Евро-2008, который опять проводился в двух странах – Австрии и Швейцарии, не стал прорывом для УЕФА в плане чистой прибыли. Заработала организация, у руля которой теперь стал Мишель Платини, сумасшедшие деньги – €1,3 млрд, но и потратила значительно больше, чем в предыдущие годы – €618 млн.

Как было в Украине?

Призовой фонд Евро-2012, проходившего в Польше и Украине, составил €196,5 млн, что на €12 млн больше, чем на Евро-2008. €8 млн получила каждая сборная, выступившая на украинских и польских стадионах.

За победу на групповой стадии полагался миллион евро, за ничью – полмиллиона. Выход в четвертьфинал оценили в €2 млн, в полуфинал – €3 млн. Вышедшая в финал турнира Италия получила утешительный бонус €4,5 млн, а чемпиону — Испании досталось еще €7,5 млн.

Призовые Евро