Газпром спонсор УЕФА: как отреагировали украинцы на запрет лозунга Героям слава

УЕФА из-за протестов Российской федерации футбола запретила сборной Украине выступать в новой форме, которая ранее уже была утверждена.

В Украине это событие вызвало широкий резонанс. В соцсетях решение УЕФА комментируют как обычные болельщики, так и политики, а на страничке Европейской федерации футбола появились сотни комментариев от недовольных украинцев.

В частности, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что вылетел в Рим на переговоры, как только узнал о сложившейся ситуации. По его словам, дизайн формы сборной полностью отвечает всем нормативам и именно поэтому был утвержден.

— Лозунг Героям слава давно является традиционным для наших болельщиков. Он звучит на всех играх сборной, где бы они не проходили. Ранее в УЕФА подтвердили, что этот лозунг – футбольный, а потому мы будем добиваться, чтобы дизайн формы остался без изменений, — написал Павелко.

В свою очередь бывший игрок сборной Украины, а ныне глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко счел решение УЕФА очень странным. По его словам, лозунг должен остаться на форме сборной, несмотря на решение Европейской ассоциации.

Кроме того, экс-президент Петр Порошенко подчеркнул, что лозунг Героям слава используется в качестве приветствия в украинской армии. Он подчеркнул, что не государству, ведущему агрессивную войну, отменять славу героев Украины.

Он также добавил, что руководство РФ только и мечтает, чтобы отменить сам факт существования государства Украина. Экс-президент также установил рамку с лозунгами Слава Украине – Героям слава на свою аватарку в Facebook, после чего такие картинки стали массово появляться у украинских пользователей соцсети.

Лидера партии ЕС поддержал и депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что украинцы на официальной странице УЕФА в Facebook массово передают приветы главе МИД России Сергею Лаврову и спикеру внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

Он призвал своих подписчиков поддержать своеобразный флешмоб и высказать представителям Европейской ассоциации футбола все, что они думают о решении УЕФА по поводу изменения дизайна футболок сборной.

Газпром спонсор УЕФА: как отреагировали украинцы на запрет лозунга Героям слава / 8 фотографий

Также свое недовольство высказал и Олег Синютка, по словам которого россиян раздражает не так лозунг, как сама независимость Украины.

Не остались в стороне и медийные деятели. В частности, ситуацию прокомментировала известная журналистка Янина Соколова.

— УЕФА требует убрать официальный лозунг ВСУ — Слава Украине – с формы сборной. Мое предложение – убрать УЕФА, — написала она.

Рядовые же пользователи социальных сетей обрушили шквал негативных комментариев на официальную страницу УЕФА. Организации припомнили, что ее генеральным спонсором является российский газовый монополист Газпром.

Кроме того, украинцы посчитали, что Европейская ассоциация футбола пошла на встречу РФ, поскольку испугалась возможной потери рынка.

Решение УЕФА

Ранее сегодня УЕФА запретила украинской сборной выходить на матчи Евро-2020 в футболках, на которых нанесен лозунг Героям слава.

По мнению Европейской ассоциации футбола, лозунг, сам по себе — нейтральный, а потому в 2020 году был утвержден соответствующей инстанцией.

Однако в сочетании с лозунгом Слава Украине он якобы приобретает чисто политический характер.