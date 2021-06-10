Союз европейских футбольных ассоциаций на запрос со стороны Российского футбольного союза проанализировал новую форму сборной Украины и обязал убрать часть лозунга. Речь идет о лозунге Героям слава!

На форме останется карта Украины, ведь организация признает границы Украины в соответствии с решениями ООН. Также на экипировке останется лозунг Слава Украине! Его в УЕФА рассматривают как неполитический.

А вот лозунг Героям слава! украинцы должны убрать с формы. По мнению организации, Героям слава! в сочетании с Слава Украине! несет в себе “явный политический смысл”.