Вацко, Денисов и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Плакаты с сеткой крупных турниров уходят в прошлое и остаются ламповыми воспоминаниями из детства и юности болельщиков.

FAVBET вдохновился ими и решил воплотить в промо-мероприятии Навангуй результаты Евро. К ней присоединились и бренд-амбассадоры компании.

Спортивный комментатор и ведущий YouTube-каналу Вацко Live Виктор Вацко наванговал в полуфиналах матчи Италия — Франция и Португалия — Нидерланды.

По его мнению, в финал пройдут Франция и Португалия и именно французы получат титул чемпиона Европы. Украина, по мнению Вацка, выйдет из группы со второго места, а в 1/8 финала уступит итальянцам.

А вот директор телеканалов Футбол Александр Денисов верит, что наша сборная пробьется в полуфинал и только там уступит сборной Германии. В другом полуфинале Италия победит Францию, получив титул в финальном матче с Германией.

Самый неочевидный прогноз дал актер и ведущий Женя Янович. Он считает, что в полуфинальных матчах встретятся Франция — Италия и Польша — Турция. В финале Италия обыграет Польшу. Женя также ставит на выход Украины из группы и вылет на стадии 1/8 финала.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте FAVBET может каждый. А еще шанс выиграть до 25 тис. грн. Сумма выигрыша зависит от количества верно предусмотренных результатов.

За верно угаданные места команд в группах и проход 1/8 финала участники получат по 500 грн.

За верно угаданных победителей четвертьфиналов и полуфиналов по 1 тис. грн, а за угаданного победителя финала — 1,5 тис. грн. Каждый неверно предусмотрен результат будет уменьшать сумму выигрыша на 1,5 тис. грн.

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