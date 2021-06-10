Компания Укрзализныця отчитала украинского боксера Александра Усика за то, что он решил посидеть на железнодорожных путях.

В заметке в социальной сети Facebook компании указано, что спортсмен забыл о правилах поведения на объектах железной дороги.

— Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать, — говорится в заметке.

Также в компании попросили беречь собственные нервы и машинистов, а еще призвали Усика быть примером для поклонников и не нарушать правил.

В заключение в Укрзализныци пожелали Усику успешной подготовки к бою против британца Энтони Джошуа.

Когда и где, Александр сделал это фотографию не сообщается. Сам спортсмен пока никак не прокомментировал упрек железнодорожников.

Бой Усик — Джошуа

О бое между британцем Энтони Джошуа и украинском Александр Усик должны объявить до конца недели.

Ожидается, что он состоится в сентябре на стадионе лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур.

Арена рассчитана на 62 тыс. Зрителей, но пока неизвестно, сколько болельщиков смогут посетить потенциальный бой.

Фото: Александр Усик